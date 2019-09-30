Мамаев после освобождения дал первое интервью своей жене

То ли исповедь, а та ли пиар-ход. Алана Мамаева на своем канале на "Ютубе" опубликовала интервью с освободившимся из колонии мужем. Московская квартира, поздравления с днем рождения, запись сделана 17 сентября, торт и много вопросов. Первый, конечно о том, как ему было там, в тюрьме?

"Там прежде, чем что-то сделать, надо план выработать, — рассказывает Мамаев. — Лежишь и думаешь — я сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Если не думать, можешь напороться. Не так тебя могут понять".

Алана Мамаева замечает, что ее супруг изменился. "Ты какой-то закрытый стал. Мало говоришь", — отмечает она. "Мало говорю, потому что там не надо много говорить", — отзывается Павел. И продолжает: "По сравнению с остальными, я не могу представить, что люди там испытывают с большими сроками. Мы-то там 1,5 месяца пробыли. И то вышли – телефон в руке, распорядка нет. Такая подкожная дрожь была".

Были и сугубо личные вопросы, даже с элементами семейного скандала и намеками. Дескать, будете ли вы и дальше с Сашей Кокориным пить, гулять и женам изменять?

"Как ты докатился до жизни такой? И не в первый раз", — спрашивает Алана. И муж ей отвечает вполне серьезно: "Так получилось, все в жизни оступаются. И в какие-то моменты делают что-то не так".

Мне пишут люди: "Алана, ты думаешь, он поменялся, он не поменялся, он станет таким же. Он будет гулять, изменять, он хреновый муж!" "Я попытаюсь разобраться в себе, в семье, потому что я считаю, что у нас многое было не так. Я считаю, что нам многое надо изменить. Это наше личное", — говорит в ответ Павел.

Вторую часть видео Алана Мамаева посвятила будущему. Планов у семьи много. Павел чувствует себя прекрасно и готов играть. "У меня сейчас такое состояние, я вообще не переживаю, я уверен, что все будет хорошо. Я же с тобой", — говорит он. «Да, верно», — отзывается Алана. "Раз "Краснодар" не хочет, поедем в Ростов!" — восклицает футболист.

Теперь уже известно, что Мамаев подписал контракт с донским футбольным клубом. Его представили во время домашнего матча с "Динамо". Пафосное видео, на котором тренер, глава клуба и футболист ставят подписи в документе, разлетелось по Интернету. Ну, а видео Аланы Мамаевой заканчивается тем, что муж улетает в Ростов.

"Я лечу в столицу юга, — говорит он. — Столица юга — это Ростов-папа. Хочется уже определиться с будущим, тренироваться. Засиделся. Свербит внутри".

Теперь они будут жить в Ростове. Что касается других аспектов их семейной и публичной жизни, о них автор блога обещала рассказать в следующей части своего проекта.