Симеоне: "Локомотив" здорово смотрелся в Леверкузене. Это опасный соперник

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" поделился своим мнением о сопернике. Аргентинец отметил качественный футбол, который показывает "Локо".

"Локомотив" делает очень хорошие вещи и показывает качественный футбол. "Локо" имеет игровую идею, и это опасный соперник, — заявил Симеоне, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Он здорово смотрелся в Леверкузене. Когда было необходимо, команда садилась низко, так же хорошо выходила из обороны в атаку, отлично использовала свободные зоны. Семин – тренер с великолепной историей. Он – мощнейшая личность, и мы все знаем его возможности".

Матч "Локомотив" – "Атлетико" состоится первого октября на столичном стадионе "РЖД Арена". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. Накануне матча "Локо" с тремя очками занимает первую строчку группы "D", "Атлетико" и "Ювентус" делят вторую-третьи строчки – у обоих клубов по одному баллу. Замыкает таблицу "Байер" (0 очков).