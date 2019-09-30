Ушла эпоха. Во Франции простились с Жаком Шираком

Франция склонила головы в национальном трауре. Страна простилась с человеком, который представлял ее интересы 12 лет. Парижанин по рождению и бывший мэр города на Сене, Жак Ширак — первый президент Франции, похороненный в столице. На церемонию прощания с ним прибыли 69 действующих и бывших глав государств и правительств. Среди них и Владимир Путин. На службе в Сен-Сюльпис собрались почти 2 тысячи человек. А десятки тысяч парижан, которых собор не мог вместить физически, стояли вдоль следования траурного кортежа и провожали Жака Ширака в последний путь аплодисментами.

Собор Сен-Сюльпис — один из главных католических храмов Парижа, и дом, где жил Жак Ширак, в одном квартале от него. Но местом церковного отпевания бывшего президента Франции Сен-Сюльпис оказался только из-за аварийного состояния Нотр-Дама, который пострадал от пожара. К полудню площадь перед собором заполняется людьми.

Все воскресенье и ночь на понедельник французы шли к дому инвалидов, где в церкви святого Людовика был выставлен гроб с телом покойного президента. Утром Жаку Шираку отдали последние воинские почести, президент Франции Макрон поклонился ему, и катафалк двинулся по улицам Парижа.

К 12 часам в Сен-Сюльпис собрались родные, коллеги и друзья покойного: бывшие президенты Франции Валери Жискар д'Эстен, Саркози, Олланд, на похороны прилетел Билл Клинтон.

Президент России бывал во Франции десятки раз. Впервые он прилетел в Париж, и вообще, куда-либо за границу для того, чтобы лично попрощаться с человеком, близким по политическим взглядам, и вообще по взглядам на жизнь.

В последние дни много сказано о теплых отношениях Владимира Путина с Жаком Шираком. В 2003 году они действительно сработались, совместно противостоя американской агрессии в Ираке. Эти союзнические связи переросли в дружбу, которая не прерывалась никогда.

Владимир Путин не воспользовался центральным входом в храм. Без внешних эффектов: зашел в боковые двери и занял место в первом ряду. Архиепископ Парижский монсеньор Опети начал службу.

Олланд глядел в окна храма, Саркози разглядывал своды, Владимир Путин смотрел на гроб. Израильский пианист и дирижер Даниэль Баренбойм исполнил Шуберта. Потом были главные слова, которые можно сказать на прощание.

По окончании службы, уже на выходе из храма, Путин коротко пообщался с президентом Макроном. Но, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обменялись буквально парой слов. Тепло попрощались. Путин не остался на прием, который Макрон устраивал в Елисейском дворце. Сразу в аэропорт. Перед трапом, по обыкновению задержался, чтобы поблагодарить водителей, мотоциклистов, и ребят из французского спецназа, которые сопровождали и охраняли его кортеж.

А траурная процессия от Сен-Сюльпис двинулась к месту погребения.

Жак Ширак — первый президент Франции, которого хоронят в Париже. Три года назад они с супругой приобрели участок на кладбище Монпарнас для скоропостижно скончавшейся старшей дочери. Отец упокоится рядом с ней. По желанию вдовы Ширака Берандетт это была уже закрытая часть похоронного ритуала, только самые близкие. Зеленые ворота закрылись. Жак Ширак ушел из жизни Франции. Стал частью ее истории.

Государственные похороны Жака Ширака в центре внимания мировой прессы. Французские телеканалы обращают внимание на детали общения нынешнего президента Макрона и его предшественника Олланда. Их отношения иначе как "ледяными" уже давно не называют. Единственный раз Олланда звали в Елисейский дворец до этого только в 2017 году. Сегодня два политика обнялись, но, как заметили французские журналисты, времени Олланду Макрон уделил меньше, чем Биллу Клинтону. Почти все иностранные СМИ отмечают присутствие на похоронах Владимира Путина и вспоминают его интервью Financial Times, где Путин назвал двух выдающихся с его точки зрения политиков — Петра Первого и Жака Ширака.

Британская пресса пишет про церемонию в Париже подчеркнуто мало, Елизавета Вторая послала на нее своего четвертого сына, что называется, лишь слегка обозначив присутствие британской королевской семьи.