Федеральный бюджет: правительство подсчитало доходы и расходы на ближайшие 3 года

Правительство в понедельник, 30 сентября, внесло в Государственную думу проект закона о федеральном бюджете на ближайшие три года. Традиционно именно с обсуждения этого экономического документа в России начинается политический сезон.

Этот документ объемный — он представляет собой 6687 страниц.Часть его поступает на бумажном носителе, часть размещается в электронном виде. Уже не первый год также проект бюджета размещается на портале бюджетной системы. Любой пользователь Интернета может его изучить или распечатать.

Бюджет будет профицитным, причем в ближайшие три года будет снижаться, а расходы будут расти. В 2020-ом они составят 19,5 триллионов рублей. Расходы бюджета в том же году составят 19,503 триллиона рублей, в 2021 году — 20,634 триллиона рублей, в 2022 году — 21,763 триллиона рублей. Доходы превысят 20 триллионов (379 миллиардов) рублей. Большая их часть за счет ненефтегазовых поступлений — почти 13 триллионов. Остальное — от нефти и газа.

Федеральный бюджет обсуждали сегодня и на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с главой счетной палаты Алексеем Кудриным.

"Проект закона о федеральном, государственном бюджете был подготовлен и внесен сегодня. Я также надеюсь на то, что мы уже в другом формате обсуждения этого законопроекта, имея в виду обсуждение в стенах Государственной Думы, тоже продолжим плотное сотрудничество для того, чтобы закон о государственном бюджете позволял решать важнейшие задачи, которые стоят перед нашей страной", — заявил Дмитрий Медведев. На это председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин ответил, что знает, насколько это большой труд коллектива, многих министерств и ведомств. По его словам, сейчас после внесения в бюджет Счетная палата также завершает заключение.

Но доходы и расходы бюджета зависят от динамики экономики. Рост ВВП составит 1,7 процента в следующем году. Это при условии, что темпы роста мировой экономики замедлятся, а зарубежные страны не отменят санкции в отношении России. Реальные располагаемые доходы населения вырастут на 1,4 процента. Инфляцию правительство прогнозирует на уровне 3 процентов, среднегодовая цена нефти Urals составит 57 долларов за баррель. Курс доллара в следующем году прогнозируют в среднем на уровне 65 рублей и 70 копеек.

Расходы на социальную политику, здравоохранение и образование вырастут. Важная задача — улучшение демографической ситуации. Для этого предусмотрены ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, расходы на поддержку семей с детьми, у которых есть ипотечные кредиты, государственная социальная помощь на основании социального контракта. Учтены в бюджете также социальные доплаты к пенсии, распространение программы "Земский доктор" на врачей и фельдшеров в возрасте 50 лет и старше.

"Предполагается, что в 2020 году это потребует около 57 млрд рублей, в 2021 году — 95,5 млрд рублей, в 2022 году — 140,5 млрд рублей. Средства эти сейчас есть. Мы, безусловно, должны проверить, как они распределены и как они пойдут на решение поручений, выходящих из послания Президента", — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.