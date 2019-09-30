Самый высокий прыжок года: Россия получила первое золото в Катаре

Первое золото России на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. Анжелика Сидорова поставила личный рекорд и стала лучшей в прыжках с шестом. Результат — 4 метра 95 сантиметров. Она оставила позади и американку Моррис, и гречанку Стефаниди, которые аплодировали Анжелике стоя.

На церемонии награждения нет российского флага, и по регламенту даже a cappella гимн петь запрещено, на верхнюю ступень пьедестала поднимается 28-летняя Анжелика Сидорова из Москвы.

У нее оставалась последняя попытка: задача прыгнуть на высоту 4 метра 95 сантиметров. Личный рекорд Анжелики — на 10 сантиметров ниже. Но в глазах ни тени волнения. Разбег, прыжок.

Над перекладиной — приличный зазор. Спортсменка после прыжка поднимается и словно сама не верит — на глазах слезы.

Первой на шею к Анжелике бросается ее главная конкурентка — американка Сэнжи Морис, призерка последней Олимпиады в итоге вторая. Она не скрывает восхищения перед россиянкой.

Когда журналисты называют ее чемпионкой мира, она переспрашивает, точно ли это про нее?

- Поздравляем чемпионку мира!

"Серьезно? Я не верю в это сейчас, — отвечает чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова. — И я очень счастлива. Сейчас я чувствую только усталость и счастье. Это невероятно! После каждой высоты я чувствую себя все увереннее и увереннее, и шаг за шагом я чувствовала, что могу сделать это сегодня".

Так высоко, как Анжелика Сидорова, в 2019 году в мире не прыгал еще никто.

"Анжелика Сидорова, которая предыдущие чемпионаты мира возвращалась каждый раз с баранкой, не могла взять ничего — вы представляете какое было давление? Это говорит о том, что это поколение, которое не запятнано, которое выступает абсолютно чистым, оно по-настоящему способно делать огромные дела", — уверен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Несмотря на жесточайшую конкуренцию, атмосфера на чемпионате максимально дружеская. Например, шведка Бенгтссон при разбеге на последней попытке ломает шест.

Французская спортсменка выдает шведке свой шест, чтобы та попробовала снова. Россиянку еще при разбеге поддерживала американка: она хлопает, когда Анжелика сосредотачивается.

В прыжки с шестом Анжелика Сидорова пришла из спортивной гимнастики с мечтой повторить рекорды легендарной Исинбаевой.

В 2016 году Елена Исинбаева завершает карьеру, а Сидорова принимает чемпионскую эстафету и берет 4 метра 85 сантиметров.

Сама Елена поздравила Анжелику одной из первых.

"Прыгала она вчера просто великолепно с первых попыток, хладнокровно, уверенно, без лишних эмоций. И мне очень понравилась ее стабильность, ее изменения в технике. Не знаю, что конкретно она сделала, но прыжок у нее стал гораздо красивее и техничнее, на мой взгляд. Поэтому я порадовалась, что наконец-то золото чемпионата мира в прыжках снова в нашей стране", отметила Елена Исимбаева.

С замиранием сердца соревнования смотрели и в спортивном центре, где Анжелика начинала тренироваться.

"По мне, так просто, конечно, космос был какой-то. У меня волосы дыбом вставали, очень круто! Это просто фантастика", — выражает свои эмоции тренер спортивной школы имени братьев Знаменских, Заслуженный тренер России Владислав Хайкин.

"То, что Анжелика показала вчера, это еще не предел. Потенциально было видно, что там и 5 метров, наверно, было можно атаковать", — надеется двукратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по легкой атлетике Наталья Назарова.

Анжелика говорит, что сейчас больше всего мечтает о взбитых сливках — запретном лакомстве для спортсменов. Но только одну порцию. Впереди — борьба еще серьезнее.

"Дальнейшие планы — зимний сезон и, конечно, Олимпийские игры, как главная цель этого года", — говорит о своих следующих прыжках в высоту чемпионка мира Анжелика Сидорова.

Открытие следующей Олимпиады — уже летом 2020 года.