Россияне смогут показывать права со смартфонов и оспаривать результаты экзаменов

ГИБДД готовится к введению электронных водительских прав. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказал глава ведомства Михаил Черников. Продемонстрировать свое удостоверение инспектору водитель сможет на экране смартфона. Конкретные сроки перехода на цифру пока неизвестны, а вот другая инициатива уже на подходе — человек, который не сдал на права, сможет оспорить результаты экзаменов, если посчитает, что его завалили умышленно.

Начинающие автолюбители — гроза российских дорог. Это, конечно, исключения. Те, кто правильно учились, по правилам и ездят, если сдадут на права.

Блогер-автолюбитель взывает к справедливости. Он считает, что его экзамен завалили умышленно. Ему сказали, что он заехал на линию при повороте налево на первом упражнении. Его насторожило то, что сразу сказали прекратить видеозапись. Что это значит — осталось за кадром, ведь именно видео должно зафиксировать все ошибки — и автолюбителя, и даже инспектора, если тот не прав.

На площадке обычно вопросов не возникает, здесь все достаточно очевидно, а вот в городе — совсем другое дело. Как признаются сами инструкторы, оценка может быть весьма и весьма субъективной. Именно видеозапись дает реальную техническую возможность оспорить результаты экзамена — без пересдачи и судебных разбирательств.

"Ход экзамена записывается на видеорегистратор. Саму запись корректировать никто не имеет возможности, да и не имеет права, поэтому каждый экзамен можно потом спокойно пересмотреть, оценить заново ситуацию, которая оказалась спорной", — рассказал инструктор по вождению Борис Валуйкин.

Оценить заново будет можно, заявляют в ГИБДД, но при этом не уточняют когда. Нет ясности и по другой инициативе — сделать автомобильные удостоверения электронными. Например, одна гражданка забыла дома права. Досадное недоразумение, а стоит 500 рублей. А ведь доказательства прямо в смартфоне — серия, номер, дата выдачи. Женщина подстраховалась и сфотографировала водительское удостоверение, но электронная версия документом не считается. Без бумажки автомобилист — правонарушитель. Но все изменится с приходом цифровизации, электронного документооборота.

"Понятное дело, что будут какие-то перекосы. Может быть потребуют распечатанную копию или еще что-то. Проще будет, конечно, сотрудникам ГИБДД, пользуясь базой данных по номеру проверить по номеру водительского удостоверения — существует оно или нет", — прокомментировал ситуацию руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев.

В ГИБДД заявляют, что автомобильное будущее именно таково. Показал удостоверение на смартфоне — поехал дальше. А если у смартфона сядет батарейка? Вопросов пока больше, чем ответов. Причем и у экспертов, и у законодателей. Они ведь тоже бывают автолюбителями.

"Ныне существующая информационная база МВД, в частности госавтоинспекции, она крайне нестабильна. Я сам получал новое водительское удостоверение по истечению срока. Это было год назад, и мне уже сказали сотрудники, что постоянно эта база зависает на несколько часов, то есть проблема с этой электронной базой есть уже сегодня", — поделился депутат Госдумы России, председатель организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

В ГИБДД пока вопрос прорабатывают. Известно наверняка только одно — пластиковые удостоверения точно никто отменять не планирует. Они могут пригодиться, к примеру, за рубежом.