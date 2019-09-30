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30 сентября 201921:07 Ася Емельянова

Курц возвращается: Ибица-гейт для австрийцев ничего не значит

Курц возвращается: Ибица-гейт для австрийцев ничего не значит

Для 70 процентов австрийцев так называемый Ибица-гейт "не значит ничего". Так венское издание Kurier ответило на многочисленные удивления зарубежных коллег: как фактически смещенному с должности канцлера Курцу удалось вернуться в премьерское кресло спустя всего 4 месяца после скандала на испанском курорте? Ответ, судя по опросам, очевиден: избиратели не поверили в имиджевую провокацию и отдали "Австрийской народной партии" Курца 38 процентов голосов.

Выборы в Австрии простая штука — в ней могут быть скандалы, но побеждает всегда Курц. Победу в конкурсе на лучший поствыборный заголовок одерживает издание, перефразировавшее легендарную фразу Линекера про футбол: про то, что 22 парня катают мяч 90 минут, а побеждают всегда немцы. Курц снова выиграл, он снова премьер.

"И зачем было нужно дергать избирателя?" — шутят в прессе.

У бывших соратников Курца по коалиции, из-за которых кабинет ушел в отставку — "Партии свободы" — результат скромный, всего 17 процентов. Новый лидер ультраправых уже намекнул, что в этот раз придется отсиживаться в оппозиции, но свою предвыборную кампанию он вел с лозунгом "Без нас Курц накренится влево". Этот брак еще можно спасти — правые популисты выпустили ролик, в котором Курцу и Хорферу предлагают не горячиться, а предлагают пройти семейную терапию.

- Итак, если я все поняла правильно, у вас прекрасные отношения, вы хорошо ладите друг с другом. Вы уважаете друг друга, у вас общие идеи. Вы действительно хотите рискнуть всем этим только из-за... Ибицы? Вы уверены, что вы этого хотите?

"Нет, это не то чего я хочу, однако..." – вроде, как сомневается Хофер.

Ибица — это история про то, что измены не было, но осадок остался. В 2017 году, сильно выпив, лидер ультраправых Хайнц Христаин Штрахе слишком разоткровенничался с загадочной гостей, заглянувшей на его виллу. Девушка представилась племянницей русского олигарха, предлагала помочь прикупить издания для будущих выборов. Когда Штрахе обратил внимание на облезший педикюр и начал что-то подозревать, было уже поздно — камеры, спрятанные на вилле заблаговременно, все записали. Кино с трех ракурсов всплыло лишь в мае 2019 годе. За него неплохо заплатили немецкие здания, девушка тоже нашлась — боснийская студентка с таксой в 7 тысяч евро за роль. Обвинения в злоупотреблении властью со лидера ультраправых сняли — в 2017 году он не был госслужащим, но пост, конечно, уже не вернуть.

Новый лидер "Партии свободы" Норберт Хофер обещает устроить движению перезагрузку.

"Курц — наш король", —  скандируют его сторонники после подсчета голосов.

Ему действительно теперь можно все — и шампанское, и торт с собственным портретом. Провокации не сработали — у Курца 38 процентов. Это первое место. Этих голосов достаточно, чтобы назвать имя канцлера и вести переговоры о создании коалиции.

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