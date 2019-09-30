Ее место в музее: у берегов Крыма со дна подняли немецкую артустановку

Уникальная операция, подготовка к которой шла три месяца, завершилась у берегов Крыма. Военные водолазы подняли со дна Черного моря немецкую артиллеристскую установку Stug-3 времен Великой Отечественной. Это самый массовый вид бронетехники, который выпускала нацистская Германия. Установка находилась на борту транспортного судна, затонувшего недалеко от Евпатории в 1943 году.

До места, где затонул Santa Fe, на катере идти около полутора часов. Останки корпуса корабля и его груз лежат на глубине 26 метров. Поэтому самоходный аппарат заранее по дну перетащили ближе к берегу.

Технику будут вытягивать краном килектора. Но для начала на самоходке надо закрепить тросы. На море шторм — судно постоянно разворачивает, его подтягивают лебедкой.

Водолаз работает практически вслепую, в заливе сильные течения, со дна поднимется ил и песок. А еще это очень тяжело физически.

"Баллон 25 килограммов весит. Плюс груза еще 30-40 килограммов — всякое снаряжение. Плюс тянешь трос довольно тяжелый со скобою. Но, в принципе, нормально. Как в невесомости", — поясняет водолаз Максим.

С первого раза трос закрепить не получается. Максим — водолаз опытный, спускался и на сам корабль Santa Fe. Грузовое немецкое судно затонуло в 1943 году, на подходе к Евпатории.

"Судно Santa Fe шло из Румынии с грузом боеприпасов, самих самоходных орудий, артиллерийских орудий в Крым. Ночью, ближе к утру, произошел взрыв. Его видели с других кораблей. Одна из версий — атака подводной лодки. Вторая — и она, наверное, основная — это подрыв на мине", — поясняет волонтер Российского географического общества (РГО) Иван Кострогрызов.

Что произошло на самом деле — до сих пор неизвестно. Скорее всего, взрывов было два. Есть версия, что судно перевозило мощное оружие.

"Вполне может быть, потому что взрыв колоссальный был. Смог разнести такую махину, превратить ее в непонятное что-то", — соглашается водолаз.

Груза было много. И он неплохо сохранился. Самоходку тянут очень медленно, есть риск, что она может сорваться в воду. И аккуратно опускают на палубу. Вес машины вместе с илом и налипшими ракушками — 30 тонн.

Самоходки Stug-3 во время войны уничтожили около 20 тысяч танков — в том числе, советских.

В общей сложности экспедиция длилась почти полтора года.

"Практически три месяца очищали от слоя угля эти две самоходные установки. Это оказалось неожиданно тяжело", — признается начальник экспедиционного центра Минобороны России Евгений Бинюков.

Вторую установку планируют поднимать в 2020 году. Эту машину ждет реставрация, а потом Stug-3 отправят в музей.