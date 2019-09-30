Госпереворот по-американски: ответит ли Трамп за опубликованный разговор с Зеленским

Публикация переговоров лидеров России и США возможна только в случае обоюдного согласия — так Дмитрий Песков прокомментировал требования парламентского комитета по разведке США обнародовать содержание телефонных разговоров Трампа с мировыми лидерами. Зеленский же заявил, что наивно полагал, что американцы опубликуют только трамповские слова. Но перед выборами в Америке — настоящие игры без правил. И они продолжаются теперь предложением не пускать на американское ТВ адвоката Трампа Джулиани. Fox News и CNN уже пустили, теперь предвыборная гонка грозит Байдену и Трампу лобовым столкновением.

О жалобщике из ЦРУ, который раскрыл детали телефонных переговоров президентов США и Украины, сейчас хоть что-то хотят узнать очень многие. Копают журналисты, политики интересуются. Уже и награда объявлена — сторонники Трампа обещают 50 тысяч долларов за информацию об информаторе.

Для таинственного сотрудника ЦРУ уже наняты адвокаты, которые переживают за его безопасность. Составлено письмо в Конгресс, в котором для доносчика требуют государственную защиту:



"В данном письме мы выражаем серьезные опасения относительно личной безопасности нашего клиента и других людей, имеющих отношение к этому делу".

Защита может скоро понадобиться и конгрессмену Шиффу. Именно он, глава комитета по разведке, ссылаясь на жалобу сотрудника ЦРУ, занимается расследованием. Трамп атакует, утверждая, что все факты притянуты за уши и намекает на арест.



"Адам Шифф незаконно сочинил фальшивое и ужасное заявление, а потом выдал его за самую важную часть моего разговора с украинским президентом. Он произносит эти слова в Конгрессе и перед гражданами Америки. Эти заявления не имеют никакого отношения к тому, что я говорил. Арест за государственную измену?", — написал на своей странице в Twitter Дональд Трамп.

Спецагента теперь ждут в Конгрессе для дачи показаний. Чтобы не подставлять информатора, слушания пройдут за закрытыми дверями. Разговор Трампа с Зеленским комитет по разведке считает поводом покопаться и в других президентских беседах. Людям на Капитолийском холме не дают покоя контакты американского лидера с российским коллегой.



"Нужно понять, подрывает ли президент Трамп нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами и, в частности, с Путиным", — заявил Адам Шифф.

В первой декаде октября на Капитолийский холм вызовут свидетелей — госсекретаря Майка Помпео, бывшего спецпредставителя по Украине Волкера и еще ряд сотрудников госдепа.

"Это очень печальное время для нашей страны. Нам всем нужно помолиться", — заявила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

От невиданного подрыва в американской демократии смех сквозь слезы у актера Алека Болдуина. Нарядившись президентом США, он сыграл телефонный разговор Трампа с его словоохотливым адвокатом Джулиани:

— Расслабьтесь господин Трамп, вам не о чем беспокоиться. Никто не узнает о наших незаконных договоренностях с Украиной.

— Хорошо. Руди, а где ты сейчас?

— Стою в эфире телеканала CNN.



Джулиани реального настоятельно рекомендуют телеканалам в эфир не приглашать. Такие письма журналисты получили накануне от предвыборного штаба Джо Байдена. Адвокат президента Байдену, как кость в горле. На фоне молчания либеральных СМИ он один из немногих, кто с экранов прямо требует расследовать факты коррупции в семье бывшего вице-президента и его сына.

"Вы проводите все это время, спрашивая меня о том, что я сделал. Это время должно быть потрачено на изучение коррупционных схем Джо Байдена", — заявил Рудольф Джулиани.

Другой юрист, который работал гособвинителем, наоборот всячески защищает Байдена. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Los Angeles Times рассказал, как неоднократно разговаривал по телефону с Джулиани и всякий раз отказывал ему в начале расследования против сына Байденов. То же самое, но уже в Лондоне, Луценко говорит журналистам BBC. Он внезапно улетел в Британию, как сказал его пресс-секретарь, на полтора месяца учить английский, но сидит почему-то не за партой, а перед камерой.



"Я сказал Джулиани, что если официальное расследование начнется в США, мы могли бы помочь. В рамках международных законов мы можем оказывать помощь, предоставляя информацию или организовав совместное расследование. То, что касается Джо Байдена, не моя юрисдикция. Я не могу ничего делать за рамками украинского законодательства", — рассказал BBC Юрий Луценко.



В США — споры до хрипоты. Злосчастный телефонный разговор — повод для импичмента Трампа или все-таки для расследования темных дел бывшего вице-президента Байдена? В эфире CNN сцепились журналист подконтрольного демократам канала и конгрессмен-республиканец.

— Сын вице-президента Джо Байдена получает 50 тысяч долларов в месяц. Это больше, чем получают некоторые мои избиратели за год. За что он их получает?

— Дочь президента Трампа прямо сейчас получает всевозможные авторские права, выдаваемые в различных странах. Это не тревожит вас? Сыновья Трампа занимаются любым бизнесом по всему миру. Это вас не беспокоит?

Советники Трампа прорабатывают для него ответные шаги на запуск процедуры импичмента. В Белом доме все происходящее вокруг президента называют попыткой госпереворота.