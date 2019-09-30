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30 сентября 201920:10

Полиция пресекла деятельность группы, обманывающей миграционные центры

В Петербурге задержаны восемь участников преступной группы, которые организовывали незаконное пребывание в России выходцев из среднеазиатских стран.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба главного управления МВД по северной столице.

Отмечается, что ушлые мошенники за деньги подавали в органы миграционного учета фальшивые документы, позволив почти 200 уроженцам из стран Средней Азии незаконно находится в России.

МВД возбудило против обвиняемых уголовное дело по статье "фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ". С четверых подследственных взята подписка о невыезде, остальные задержаны сотрудниками полиции. Расследование продолжается.

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