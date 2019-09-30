Спектакль отца в "Ленкоме" завершит Александра Захарова

Дочь народного артиста РФ, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова актриса Александра Захарова завершит его спектакль "Капкан", премьера состоится вовремя.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Он подчеркнул, что спектакль "Капкан", который представляет собой вольную сценическую фантазию по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников, готов на 85%. Его премьера назначена на 2 декабря 2019 года.

В спектакле примут участие более 35 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие актеры.

Ранее сообщалось о том, что коллектив театра обратился к министерству культуры России с просьбой назначить новым художественным руководителем Марка Варшавера, который работает в "Ленкоме" с 1979 года.

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни.