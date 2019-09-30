Новым тренером "Спартака" может стать Доменико Тедеско

Бывший тренер германского "Шальке" Доменико Тедеско может возглавить московский "Спартак". Место главного тренера москвичей стало вакантным в воскресенье после отставки Олега Кононова.

В настоящее время идет поиск нового тренера. Наиболее часто поминается имя немецкого специалиста Доменико Тедеско. 34-летний Тедеско в марте покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" и с тех пор находится без работы.

Уроженец Италии Доменико Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне. Но это не помешало ему в 2017 году возглавить "Шальке". В своем первом сезоне молодой тренер занял с клубом из Гельзенкирхена второе место. Но во втором сезоне Тедеско был уволен после неудачного выступления его команды в бундеслиге и проигрыша 0:7 от "Манчестер Сити".