Тренером "Спартака" может стать француз Лоран Блан

Поиски главного тренера "Спартака" продолжаются. Одним из кандидатов на замещение вакантной должности может стать французский специалист Лоран Блан.

Лоран Блан, в прошлом знаменитый защитник сборной Франции, "Монпелье", "Марселя", "Наполи", "Барселоны", "Интера" и "Манчестер Юнайтед", чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000. После завершения карьеры футболиста Блан тренировал "Бордо", сборную Франции и "Пари Сен-Жермен". Он четырежды выигрывал со своими клубами чемпионский титул (1 раз с "Бордо" и три раза с "ПСЖ"). В настоящее время Блан не связан контрактом ни с одним из клубов.

"Спартак" пока не контактировал с Бланом. Однако, согласно французским источникам, 53-летний Блан рассматривается москвичами в качестве кандидата на должность главного тренера.