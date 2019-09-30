Минобороны закупит на 1 миллиард рублей модернизированные беспилотники

Министерство обороны России планирует закупить на 1 миллиард рублей модернизированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ближнего действия "Элерон-3".

Как передает РИА Новости, соответствующий заказ опубликован на портале государственных закупок. При этом количество БПЛА не сообщается.

Отмечается, что в 2019 году на закупку беспилотников будет направлено почти 396 миллионов рублей, в следующем году – почти 306 миллионов и в 2021-м – 326 миллионов.

Итоги закрытого тендера будут подведены 22 октября.

Модернизированный БПЛА "Элерон-3" имеет улучшенные характеристики по продолжительности полета, улучшенную оптику и дополнительное программное обеспечение. В его задачи входит визуальный поиск оператором объектов разведки в режиме реального времени; обнаружение и распознавание объектов разведки; определение точного местоположения объектов разведки с отображением на наземном пульте управления координат объекта посредством ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; аэрофотосъёмка местности.