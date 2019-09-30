Судебная экспертиза подтвердила: Хачатурян нанес психические травмы дочерям

Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которую провели по постановлению Следственного комитета России, подтвердила причастность Михаила Хачатуряна к психическим травмам его дочерей. Об этом заявил защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин.

По словам адвоката, следователи в понедельник, 30 сентября, ознакомили адвокатов сестер Хачатурян с результатами экспертизы, которую провели специалисты ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы". Судмедэксперты установили и подтвердили, что психические расстройства, выявленные у девочек, находятся в причинно-следственной связи с действиями их отца, сообщает ТАСС. Ранее такие выводы сделали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Судмедэксперты проанализировали все предоставленные им материалы и подтвердили диагноз Марии, Ангелины и Кристины. Нанесенный здоровью девочек вред оценивается как тяжкий. Паршин отметил, что адвокаты сестер выразили общее мнение о том, что Хачатурян на момент убийства находились в состоянии необходимой обороны.

В понедельник, 30 сентября, появилось видео, на котором видно, как отец ругал своих девочек за большое количество съеденных конфет. Племянник Хачатуряна оправдал действия своего дяди.