В Волгограде горела девятиэтажка: двое человек погибли

В одном из девятиэтажных домов Волгограда вечером 30 сентября произошло возгорание в квартире. В результате происшествия погибли двое человек.

Как рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре в квартире поступило в 20:08 по местному времени (19:08 по московскому). В комнате горели вещи. Из дома, располагающегося в Центральном районе, были эвакуированы 32 человека. Возгорание было ликвидировано менее чем через 15 минут.

В экстренных службах региона отметили, что при пожаре погибли двое мужчин. Причина возгорания устанавливается.