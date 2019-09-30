Президент Колумбии уволил главу военной разведки за поддельные фотографии

Руководитель военной разведки Колумбии генерал Освальдо Пенья Бермео отправлен в отставку после того, как выяснилось, что доклад с обвинениями в адрес властей Венесуэлы, представленный президентом Колумбии Иваном Дуке в ООН, содержал поддельные фотографии.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала колумбийская газета El Tiempo, ссылаясь на официальные источники.

Издание сообщило, что Дуке вызвал в свою резиденцию представителя армии страны, после чего тот попытался дать пояснение президенту и членам кабинета министров по поводу фальшивых снимков. После этой беседы глава государства принял решение об отставке Бермео.

25 сентября Дуке, выступая в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи, заявил, что передаст 128-страничное досье генеральному секретарю ООН, отметив, что в документе якобы содержатся доказательства связей правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро с наркомафией, которые вместе собираются напасть на Колумбию.

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что снимки из доклада были сделаны на колумбийской территории.