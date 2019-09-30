Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

На проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике разыграны награды в прыжках в высоту у женщин. Золотую медаль завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Выступающая в статусе нейтрального атлета Мария Ласицкене преодолела планку на высоте 204 сантиметра, причем сделала это с первой попытки. Украинка Ярослава Могучих также взяла эту высоту, но затратила больше попыток. На третьем месте американка Вашти Каннингем (2,00).

Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Ранее Мария выигрывала золотые медали в 2015 году в Пекине и в 2017-м в Лондоне.