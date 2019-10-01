В России начинается осенний призыв

Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России, штрафы для уклонистов могут значительно увеличиться.