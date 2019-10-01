Владимир Урин награжден высшей наградой Японии

Гендиректор Большого театра Владимир Урин стал кавалером ордена Восходящего солнца. Это одна из высших наград Японии. На церемонии награждения посол Японии в России подчеркнул — выступления труппы всегда пользуются огромным успехом у японской публики. В ответном слове Владимир Урин отметил, что это орден всему Большому театру, сообщает телеканал "Россия 24".