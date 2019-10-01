Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила. Подробности — в справке телеканала "Россия 24".

На 4,3% повысится зарплата бюджетников, не охваченных майскими указами президента

На 4,3% увеличатся зарплаты работников бюджетных учреждений и государственных служащих. Индексация коснётся тех, кому не подняли зарплату в рамках майских указов президента 2012 года.

Запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях

Вступают в силу изменения в правилах противопожарной безопасности. Запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий. Это значит, что на балконе нельзя, например, зажигать свечи или жарить шашлыки. Если в результате нарушений — возник пожар, то штраф до 5 тысяч рублей.

Нельзя размещать гостиницы и хостелы в квартирах

В квартирах жилых домов — теперь нельзя размещать гостиницы и хостелы. Для этого требуется перевести помещение из жилого фонда в нежилой, оборудовать его отдельным входом, охранной сигнализацией и противопожарной системой.

Использование ремней безопасности в автобусах при перевозках групп детей

Стало обязательным использование ремней безопасности при организованных перевозках групп детей в городских и пригородных автобусах. Причём сопровождающие взрослые должны проследить, чтобы дети пристегнулись. Раньше это требовалось только на междугородних и международных маршрутах.

Бесплатные электронные визы для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Граждане 53 государств, в том числе — Швейцарии, Японии, Саудовской Аравии и стран ЕС, могут бесплатно получить электронную визу для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Визу выдадут на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до восьми суток.