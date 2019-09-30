Лекарства от язвы и гастрита существенно повышают риск развития рака желудка

Ингибиторы протонного насоса/протонной помпы (ИПН/ИПП) подавляют производство соляной кислоты и используются для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хронического гастрита и дуоденита, хронического панкреатита и других. Сегодня ИПП находятся в числе самых продаваемых лекарств в мире, однако новое международное исследование показало, что длительное применение таких препаратов повышает риск развития рака желудка почти на 250 процентов.

Риски так или иначе связаны с бактерией Helicobacter pylori, которая провоцирует развитие гастрита и язвы желудка. В предыдущих исследованиях уже обнаруживалось, что у людей с Helicobacter pylori, принимающих ИПН, увеличена вероятность атрофического гастрита, который считается предраковым состоянием.

Хотя механизм этого был неясен, долгое время считалось, что своевременное устранение инфекции Helicobacter pylori решает проблему. Но теперь выяснилось, что это неверно. В ходе исследования были изучены данные 63397 взрослых, которых лечили от Helicobacter pylori комбинацией трех препаратов (одного ИПН и двух антибиотиков).

После того, как инфекция была ликвидирована, испытуемые находились под наблюдением в среднем в течение 7,5 лет, в течение которых 3271 человек продолжали принимать ИПН (в среднем почти три года), а 21729 пациентов использовали альтернативный препарат из группы блокаторов H2-гистаминовых рецепторов. Остальные не принимали никаких кислотоснижающих средств.

У 153 из 63397 участников развился рак желудка. При этом у пациентов, которые принимали ИПН после устранения инфекции, вероятность заболеть раком оказалась в 2,44 раза выше среднего, в то время как у принимавших блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, повышенного риска не было.

Кроме того, повышенная частота использования ИПН и более длительное лечение препаратом, дополнительно увеличивали вероятность развития рака. Ежедневное использование ИПН ассоциировалось с риском развития рака в 4,55 раза большим, по сравнению с исходным уровнем. Риск увеличивался в 8 раз, если препарат принимался более трех лет.

Исследователи признают, что это всего лишь обсервационное исследование, поэтому нельзя наверняка утверждать, что причиной здесь являются именно ИПН. Тем не менее, обнаружена тревожная корреляция, которую опасно игнорировать.