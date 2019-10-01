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1 октября 201900:41 Екатерина Миронова

В Кремле обратили внимание на конфликт в онкоцентре имени Блохина

В Кремле обратили внимание на конфликт в онкоцентре имени Блохина

В Кремле рассчитывают, что Минздрав разберется в конфликтной ситуации, которая возникла в московском онкоцентре имени Блохина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Высококлассные врачи пригрозили массовым увольнением из детского института онкологии. Дело в том, что в НИИ недавно сменилось руководство – директором подразделения стала Светлана Варфоломеева. Как утверждается в размещенном ролике, общий язык с новым главой старой команде найти не удалось.

Медики в ультимативной форме требуют отстранения Светланы Варфоломеевой от работы. Иначе уволятся около трех десятков врачей, говорят четыре доктора с экрана. Руководитель онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди свидетельствует, ни одного заявления в отдел кадров не поступило. В профессионализме Светланы Варфоломеевой в администрации не сомневаются. А конфликт объясняют тем, что новый директор стал наводить порядок в институте. Завсегдатаям непривычно.

"Возможно, что некоторые сотрудники имели личностные амбиции занять эти позиции. С приходом нового директора были проведены мероприятия по повышению дисциплины производственной", — заявил директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди.

Иван Стилиди вместе с другими врачами ответили на все доводы возмущенных коллег. По поводу нехватки лекарств, в администрации заявили, что базовые препараты всегда в наличии. По поводу несправедливой системы наценки зарплат парировали – суммы не меняются.

"Январь – июнь, научные сотрудники получили 169, врачи – 189 и 66 санитарки. В августе 173 тысячи, 155, 81 — средний и 61. Как вы считаете, уровень зарплат?", — интересуется Иван Стилиди.

Руководство онкоцентра имени Блохина направило несколько обращений в связи с угрозами коллег. Правовую оценку ситуации они попросили дать, например, президента НИИ неотложной детской хирургии Леонида Рошаля и главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева.

Прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".

В центре онкологии имени Блохина уже две недели работает комиссия Минздрава. Всего 18 экспертов. Первые результаты обещают представить 6 октября.

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