Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

По оценкам Информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", в ушедшем сентябре российскому рублю было непросто, но по итогам месяца он всё-таки смог отыграть августовские потери, как минимум, частично. По отношению к доллару "россиянин" за месяц укрепился на 2,9%, а по отношению к евро вырос на 3,4%. Цена нефти в сентябре, оттолкнувшись от августовских минимумов, поднялась к концу месяца выше $60 за баррель, прибавив за сентябрь 3%. Негатив, связанный с торговым конфликтом США и Китая, в сентябре периодически продолжал оказывать влияние на финансовые рынки, но в отдельных случаях и, как правило, после громогласных заявлений президента США Трампа в Twitter и в СМИ. В целом эта история представляется в достаточной мере отыгранной рынками, так как существенного замедления экономики Китая и обвала юаня не произошло. Зато новое снижение процентной ставки ФРС США, произошедшее в сентябре, оказало негативное влияние на курс доллара.

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", кандидат экономических наук Наталья Мильчакова предполагает, что, вероятно, до конца октября существенных потрясений на финансовых рынках не будет, так как все важнейшие события месяца произойдут в последнюю неделю октября.

До конца первой декады октября выйдут данные Росстата о темпах годовой инфляции потребительских цен за сентябрь. По нашим прогнозам, годовая инфляция в сентябре не превысит 4,1-4,2%. Напомним, что Минэкономразвития совсем недавно прогнозировало снижение годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. В целом снижение инфляции может оказаться благоприятным для укрепления рубля.

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) 24 октября обнародует своё решение по ключевой процентной ставке. Маловероятно, но, тем не менее, не исключено, что главный финансовый регулятор еврозоны понизит базовую процентную ставку с текущего нулевого до отрицательных значений: ведь в сентябре отрицательные процентные ставки по депозитам были снижены до -0,5%. В комментариях к сентябрьскому решению о процентных ставках совет управляющих ЕЦБ не исключил, что процентные ставки останутся на текущем уровне или ниже, пока инфляция в еврозоне не достигнет целевых значений в 2% в год или чуть меньше. Кроме того, ЕЦБ явно взял курс на довольно радикальное смягчение монетарной политики, объявив о возобновлении программы покупки активов на открытом рынке с 1 ноября. Ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики в еврозоне может ослабить евро.

А на следующий день, 25 октября, Банк России примет своё решение по процентной ставке. Мы не исключаем, что на октябрьском заседании российский регулятор решит оставить процентную ставку без изменений на уровне в 7%, ведь в течение года ключевая ставка снижалась уже трижды. Скорее всего, очередное снижение ключевой ставки на октябрьском заседании Совета директоров ЦБ РФ будет возможно в случае резкого падения инфляции по итогам сентября. Но если регулятор возьмёт небольшой тайм-аут в серии снижения ключевой ставки хотя бы до декабря, рубль может укрепиться.

30 октября со своим решением по процентной ставке нас ознакомит уже ФРС США. Скорее всего, Федрезерв сохранит коридор процентных ставок на прежнем уровне в 1,75-2%, что, наверное, вызовет резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа, который является сторонником понижения процентных ставок до нуля. Решение ФРС оставить процентную ставку на прежнем уровне теоретически должно вызвать рост курса доллара к мировым валютам, однако не исключено, что доллар может пойти вниз на фоне очередного резкого твита Трампа, который это решение, как говорилось выше, точно не будет приветствовать.

Финальным аккордом месяца должен стать долгожданный Brexit, который изначально был запланирован на 31 октября. Однако в преддверии окончательного расставания Великобритании с ЕС события могут развиваться самым неожиданным образом: от отставки премьер-министра Бориса Джонсона до выхода Соединенного Королевства из Евросоюза по самому жёсткому варианту, то есть, "без сделки". Не исключена и новая дата назначения Brexit. Все эти события будут вызывать в октябре большую волатильность британского фунта стерлингов и евро, а у рубля будет шанс укрепиться по отношению к европейским валютам.

Мы прогнозируем на октябрь курс доллара в рамках в 64-67 рублей, а евро – в диапазоне в 70-73 рубля. Наши рекомендации для физических лиц в октябре: мы советуем примерно половину ваших сбережений хранить в долларах, а другую половину в рублях. Евро рекомендуем приобретать только в том случае, если вы собираетесь провести отпуск в одной из стран еврозоны.