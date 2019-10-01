В Перу распущен парламент страны

В понедельник, 30 сентября, президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса — однопалатного парламента страны.

В своем видеообращении глава государства заявил, что предпринятая в соответствии с Конституцией Перу чрезвычайная мера позволит гражданам выразить свою позицию и путем участия в выборах и голосования определить будущее страны, передает ТАСС.

В этот же день премьер-министр Перу Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной и законодательной ветвями власти по поводу выбора членов Конституционного суда. Ранее президент сраны Мартин Вискарра предупредил, что в случае, если Конгресс проведет голосования по выбору членов Конституционного суда до вынесения решения по вопросу доверия, он распустит парламент.

С момента вступления в должность в марте 2018 года президент Перу несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству, однако Конгрессу удавалось избежать роспуска.