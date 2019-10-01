"Барселона" ищет замену Суаресу

Чемпион Испании "Барселона" собирается приобрести у "Милана" нападающего сборной Польши Кшиштофу Пионтеку. "Сине-гранатовые" могут приобрести 24-летнего поляка следующим летом.

"Барселона" видит в Пионтеке замену Луису Суаресу. Уругвайцу в январе исполнится 33 года. Он подвержен травмам и не всегда сдерживает эмоции. Поэтому каталонцы не будут продевать контракт, истекающий в 2021 году. Напротив, они постараются выгодно продать южноамериканца летом 2020 года, а на его место приобрести более молодого футболиста.

Первым в списке стоит польский легионер "Милана" Кшиштофа Пионтека, чья стоимость может составить 40 миллионов евро. Также в круг интересов чемпионов Испании входят немец Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и испанец Хайме Мата из "Хетафе".