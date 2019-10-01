Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Российский парламентарий передал письмо с приглашением в посольство Швеции в РФ. В нем, частности, говорится, что молодежь России обеспокоена проблемами глобальной экологии. По его словам, взрослым политикам порой бывает сложно прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Василий Власов отметил, что является самым молодым депутатом Госдумы, и подчеркнул, что восхищен силой воли и энергией, с которой юная экоактивистка борется за спасение планеты, сообщает РИА Новости.

В минувшем году шведская школьница Грета Тунберг вместо посещения занятий стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с глобальным изменением климата, позже ее инициатива переросла в международное движение пятничных климатических забастовок. Также Грета Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.