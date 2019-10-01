В Москве прощаются с великим режиссёром Марком Захаровым

Гражданская панихида пройдёт в Ленкоме. Начало церемонии — в 10 утра по Москве. Позднее, после полудня пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.

Соболезнования в связи со смертью режиссёра выразили первые лица страны, артисты, которые с ним работали, его коллеги по цеху.

Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24". На его счету десятки спектаклей и фильмов, которые сейчас принято называть культовыми — "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".

Во главе Ленкома режиссёр был почти полвека — с 1973-го года. Работу над его последней постановкой — спектаклем "Капкан" — пообещала продолжить дочь режиссёра. Премьера намечена на 2 декабря.