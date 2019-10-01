Британские туристы застряли в Монте-Карло из-за шторма

Больше тысячи пассажиров круизного лайнера застряли на сутки в Монте-Карло. Вместо запланированного отдыха и комфорта – они получили вынужденную ночёвку на холодном полу. Как сообщает британский таблоид "Сан", туристов доставили на лодках на берег. В это время начался шторм, поэтому вернуться на борт лайнера было уже невозможно.

Пассажиров разместили в одном из баскетбольных залов, сообщает телеканал "Россия 24". Раскладушек хватило далеко не всем. Многие спали прямо на спортивных матах или просто на листах картона. Туристы, большая часть которых – британцы, выразили крайнее возмущение. Заявили, что отдых был безнадежно испорчен. Однако, в круизной компании ответили: хоть о случившемся и сожалеют, но безопасность пассажиров — превыше всего.