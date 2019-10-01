"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

Обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша вынуждена отбиваться от гневных комментариев телезрителей, а все потому, что, якобы, отказалась давать интервью местным журналистам на украинском языке, в результате чего передача не вышла в эфир.

На героиню скандала пожаловались представители одного из украинских телеканалов, в ответ девушка написала в своем Instagram, что имеет право излагать свои мысли том языке, на каком хочет, сообщает телеканал "Россия 24".

После этого модель стали осуждать с большей силой, и тогда она опубликовала новый пост, в котором заверила своих подписчиков, что любит Украину, а давать интервью не стала только из-за плохого самочувствия.