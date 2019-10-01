Депутат парламента Латвии призвал министра обороны страны уйти в отставку

По словам Игоря Пименова, глава военного ведомства Артис Пабрикс прославляет действия германской армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция. А это – дискредитирует Латвию в Европе и мире.

На прошлой неделе господин Пабрикс назвал участников латышского легиона войск СС гордостью народа и государства, а также призвал чтить их память, напоминает телеканал "Россия 24".