"Авангард" не приглашал Кононова

Курский "Авангард" не приглашал своего земляка, бывшего тренер "Спартака" Олега Кононова. Ранее появилось сообщение, что клуб ФНЛ заинтересован в сотрудничестве с Кононовым.

В понедельник на якобы принадлежащей "Авангарду" странице в социальной сети появилось сообщение, начинавшееся словами "Олег Георгиевич", возвращаетесь". Бывшему тренеру "Спартака" предлагалось возглавить клуб, занимающий 14 место в ФНЛ. Но сам "Авангард" поспешил опровергнуть эту информацию. Дело в том, что у клуба нет подобной страницы в социальной сети, сообщает Чемпионат.com. "Можно смело утверждать, что новость с просьбой к Олегу Георгиевичу вернуться в Курск — фейковая. Аккаунт, на котором она была опубликована, не имеет никакого отношения к нашему клубу", — сообщил официальный сайт "Авангарда".

Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака" в воскресенье после домашнего поражения москвичей "Оренбургу". Это проигрыш стал для москвичей четвертым подряд. Олег Кононов проработал наставником "Спартака" десять месяцев.