70-летие образования КНР отмечено небывалым военным парадом

В Пекине по случаю 70-летия образования КНР провели крупнейший в истории страны военный парад, в котором задействовали 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и около 600 единиц боевой техники.

Несколько видов вооружений продемонстрировали впервые, в их числе — сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности и новейшая межконтинентальная баллистическая ракета.

В столице Китая усилены меры безопасности, запрещены полеты любых летательных средств, в том числе, беспилотников, сообщает телеканал "Россия 24".

В честь праздника на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь запустят в небо 70 тысяч голубей мира и столько же воздушных шаров. С торжественной речью к жителям страны обратился председатель КНР Си Цзиньпин. "Нет ни одной силы, которая могла бы расшатать основу этой великой страны. Никто и ничто не может удержать китайскую нацию от движения вперед. Китайский народ за 70 лет достиг успехов, которые изумили мир. Китай и дальше будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. Мы намерены работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой", — заверил он.