Месут Езил может покинуть "Арсенал" в январе

Полузащитник Месут Езил может покинуть лондонский "Арсенал" во время зимнего трансферного окна. Речь идет об аренде германского легионера.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Месут Езил в нынешнем сезоне практически не играет. 30-летний футболист сыграл всего два матча. Поэтому Езил намерен уйти в аренду. "Арсенал" же готов платить полузащитнику часть зарплаты.

Контракт Езила с "Арсеналом" рассчитан до июня 2021 года. Возможно, что летом лондонцы постараются продать некогда ведущего игрока. Трансферная стоимость Месута составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.