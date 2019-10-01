"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

10 октября на большой сцене "Театриума Терезы Дуровой" состоится громкая премьера — трагикомедия с оркестром "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана. Знаменитая история любви гениального поэта Сирано и главной красавицы Парижа Роксаны на этот раз развернется на фоне Первой мировой войны.

"Классическая история пьесы перенесена с середины века XVII в первое десятилетие ХХ века, кончено же, осознанно. Это две абсолютно зеркальные эпохи в жизни французской столицы. Она была центром мира только в эти два периода. На фоне технических революций и научных открытий начала ХХ века человеческая природа еще сильнее требует иллюзий прекрасного и героических подвигов", — рассказывает режиссер спектакля Георгий Долмазян.

Каждая сцена — фантазия гениального художника. Зрители услышат оперу о носах, увидят ночной бой со ста убийцами, прогуляются по вечернему Парижу в сопровождении безумного оркестра и даже подслушают признание в любви в кафе обаятельнейшего кондитера Рагно. Это фантазии, в которых главная героиня — красавица Роксана, любовь всей жизни Сирано де Бержерака. Но безумец Сирано — этот борец с пошлостью, гений и изгой — добровольно уступает свою любовь и рожденную ею поэзию другому.

Однако ворвавшаяся в жизнь Франции война сотрет все иллюзии. Месяцы, проведенные в окопах под свистом и грохотом снарядов, заставят посмотреть в лицо истинным страхам и понять всю глубину чувств. По возвращению с фронта Сирано и Роксана вновь встретятся на вокзале Орсэ. Но вместо кино и представлений там будет временный госпиталь, в котором завершится яркая и короткая жизнь Сирано.

"Кто я? Поэт? Актер? Философ? Человек? Пусть запомнят человека", — в этом финальном монологе Сирано самое важное послание постановки.

Главные роли в спектакле исполнят Владимир Седлецкий, Дарья Лукьянченко, Анастасия Крылова, Мария Морозова, Сергей Батов, Борис Рывкин, Рафаэль Наджаф-Заде, Георгий Егиянц.

Увидеть постановку можно будет 10 и 24 октября, 14 и 15 ноября, 24 января, 21 февраля, 13 марта, 17 апреля и 14 мая.