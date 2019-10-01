Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 октября 201909:00

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

10 октября на большой сцене "Театриума Терезы Дуровой" состоится громкая премьера — трагикомедия с оркестром "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана. Знаменитая история любви гениального поэта Сирано и главной красавицы Парижа Роксаны на этот раз развернется на фоне Первой мировой войны.

"Классическая история пьесы перенесена с середины века XVII в первое десятилетие ХХ века, кончено же, осознанно. Это две абсолютно зеркальные эпохи в жизни французской столицы. Она была центром мира только в эти два периода. На фоне технических революций и научных открытий начала ХХ века человеческая природа еще сильнее требует иллюзий прекрасного и героических подвигов", — рассказывает режиссер спектакля Георгий Долмазян.

Каждая сцена — фантазия гениального художника. Зрители услышат оперу о носах, увидят ночной бой со ста убийцами, прогуляются по вечернему Парижу в сопровождении безумного оркестра и даже подслушают признание в любви в кафе обаятельнейшего кондитера Рагно. Это фантазии, в которых главная героиня — красавица Роксана, любовь всей жизни Сирано де Бержерака. Но безумец Сирано — этот борец с пошлостью, гений и изгой — добровольно уступает свою любовь и рожденную ею поэзию другому.

Однако ворвавшаяся в жизнь Франции война сотрет все иллюзии. Месяцы, проведенные в окопах под свистом и грохотом снарядов, заставят посмотреть в лицо истинным страхам и понять всю глубину чувств. По возвращению с фронта Сирано и Роксана вновь встретятся на вокзале Орсэ. Но вместо кино и представлений там будет временный госпиталь, в котором завершится яркая и короткая жизнь Сирано.

"Кто я? Поэт? Актер? Философ? Человек? Пусть запомнят человека", — в этом финальном монологе Сирано самое важное послание постановки.

Главные роли в спектакле исполнят Владимир Седлецкий, Дарья Лукьянченко, Анастасия Крылова, Мария Морозова, Сергей Батов, Борис Рывкин, Рафаэль Наджаф-Заде, Георгий Егиянц.

Увидеть постановку можно будет 10 и 24 октября, 14 и 15 ноября, 24 января, 21 февраля, 13 марта, 17 апреля и 14 мая.

Сейчас

07:04

70-летие образования КНР отмечено небывалым военным парадом

04:43

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

02:52

В Перу распущен парламент страны

23:43

В России начинается осенний призыв

22:21

Рашид Рахимов ушел с поста тренера "Ахмата"

17:55

США ввели санкции против российского бизнесмена

17:48

Мосгорсуд считает, что ряд СМИ затравил судью Криворучко

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

9 часов назад
В Кремле обратили внимание на конфликт в онкоцентре имени Блохина

В Кремле обратили внимание на конфликт в онкоцентре имени Блохина

8 часов назад
70-летие образования КНР отмечено небывалым военным парадом

70-летие образования КНР отмечено небывалым военным парадом

2 часа назад

Трансляции

09:30

Сессия ПАСЕ. Заседание комиссии по политическим вопросам и демократии
12:50

Сессия ПАСЕ. Выступление Эммануэля Макрона
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:50

Заседание ВЕЭС в расширенном составе
Все трансляции
Трамп заявил о наличии у США нового секретного оружия

Трамп заявил о наличии у США нового секретного оружия

3 часа назад
В России начинается осенний призыв

В России начинается осенний призыв

9 часов назад
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

3 часа назад
У Джонсона появились новые идеи насчет Брекзита

У Джонсона появились новые идеи насчет Брекзита

3 часа назад
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

10 часов назад
В Москве прощаются с великим режиссёром Марком Захаровым

В Москве прощаются с великим режиссёром Марком Захаровым

4 часа назад
Три самолета и яхта: США ввели санкции против российского бизнесмена

Три самолета и яхта: США ввели санкции против российского бизнесмена

15 часов назад
Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

3 часа назад
"Авангард" не приглашал Кононова

"Авангард" не приглашал Кононова

2 часа назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

19 минут назад
Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

20 часов назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

23 часа назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

29.09.2019 22:35
"Формула-1" может пополниться командой из России

"Формула-1" может пополниться командой из России

22 минуты назад
Медвежонок загнал туристов на "Чертов палец"

Медвежонок загнал туристов на "Чертов палец"

34 минуты назад
С Месси сняли обвинения в мошенничестве

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

43 минуты назад
Депутат парламента Латвии призвал министра обороны страны уйти в отставку

Депутат парламента Латвии призвал министра обороны страны уйти в отставку

3 часа назад
Посол Саудовской Аравии в России рассказал, как оформить визы в Королевство

Посол Саудовской Аравии в России рассказал, как оформить визы в Королевство

9 часов назад
Игорь Шалимов назначен тренером "Ахмата"

Игорь Шалимов назначен тренером "Ахмата"

9 часов назад
Судебная экспертиза подтвердила: Хачатурян нанес психические травмы дочерям

Судебная экспертиза подтвердила: Хачатурян нанес психические травмы дочерям

10 часов назад
Президент Колумбии уволил главу военной разведки за поддельные фотографии

Президент Колумбии уволил главу военной разведки за поддельные фотографии

10 часов назад
Новая роль дамы из белого "Кадиллака": популярная актриса сериалов открестилась от наркотиков

Новая роль дамы из белого "Кадиллака": популярная актриса сериалов открестилась от наркотиков

11 часов назад
Минобороны планирует в 6 раз повысить штрафы для уклонистов

Минобороны планирует в 6 раз повысить штрафы для уклонистов

11 часов назад
Курц возвращается: Ибица-гейт для австрийцев ничего не значит

Курц возвращается: Ибица-гейт для австрийцев ничего не значит

12 часов назад
Ее место в музее: у берегов Крыма со дна подняли немецкую артустановку

Ее место в музее: у берегов Крыма со дна подняли немецкую артустановку

12 часов назад
Россияне смогут показывать права со смартфонов и оспаривать результаты экзаменов

Россияне смогут показывать права со смартфонов и оспаривать результаты экзаменов

12 часов назад
Мамаев после освобождения дал первое интервью своей жене

Мамаев после освобождения дал первое интервью своей жене

13 часов назад
Что почем? Все гибриды и электрокары, официально продаваемые в России

Что почем? Все гибриды и электрокары, официально продаваемые в России

13 часов назад
Фантомас обзавидуется: китайцы будут выпускать летающие автомобили Terrafugia

Фантомас обзавидуется: китайцы будут выпускать летающие автомобили Terrafugia

14 часов назад
Найдены настоящие хозяева Денисовой пещеры

Найдены настоящие хозяева Денисовой пещеры

15 часов назад
Русский "Арго": Роскосмос построит новый многоразовый космотранспортник

Русский "Арго": Роскосмос построит новый многоразовый космотранспортник

15 часов назад
"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

15 часов назад
"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака

"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака

16 часов назад
По стопам Гудини: фокус российского иллюзиониста чуть не лишил его руки

По стопам Гудини: фокус российского иллюзиониста чуть не лишил его руки

16 часов назад
"Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров

"Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров

18 часов назад
Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

20 часов назад
Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

21 час назад
Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку