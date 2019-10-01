Медвежонок загнал туристов на "Чертов палец"

В красноярском заповеднике "Столбы" медвежонок загнал туристов на скалу.

В службу "112" поступил сигнал о том, что на скале "Чертов палец" находятся три человека. Им нужна помощь в эвакуации. Спасатели вместе с егерями сняли со скалы и эвакуировали туристов.

Оказалось, что на "Чертовом пальце" они оказались из-за медвежонка. В заповеднике "Интерфаксу " пояснили, что пока не планируют ограничивать доступ туристов на свою территорию, поскольку это был единичный случай.

"Это разовый случай, в нынешнем году не зафиксировано ни одного инцидента встречи туристов с медведями на территории "Столбов", — сказал замдиректора по охране заповедника Иван Кириллов.

Инцидент произошел в вечернее время в охранной зоне, прилегающей к территории заповедника. Днем животные не выходят к людям. По словам собеседника агента, это был медвежонок, опыта нагулять жир в условиях тайги у него нет, поэтому и вышел к дачным участкам, чтобы найти еду перед спячкой.