Красноярцев приглашают на Всероссийский день ходьбы

Всероссийский день ходьбы: красноярцев приглашают в экопарк. В "Гремячей гриве" пройдут соревнования. Тем, кто планирует принять в них участие, нужно заранее оценить свои возможности. Ведь придется пройти пять километров.

Как сообщает ГТРК "Красноярск", участники после регистрации, которая начинается в 11 часов, получат специальные браслеты. Также всем вручат купоны для участия в розыгрыше олимпийской экипировки.

Перед началом старта пройдет зарядка с инструктором по скандинавской ходьбе. Пятьсот первых спортсменов, которые смогут преодолеть два с половиной километра, получат медали.

Международный день ходьбы отмечается во всем мире. Принять участие в различных его мероприятиях планируют двести городов и не менее пятнадцати миллионов человек.