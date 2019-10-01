Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

На Сахалине в интернате для умственно отсталых детей девочка погибла в ванне с кипятком.

Трагедия произошла в отделении милосердия Кировского детского дома-интерната. Санитарка положила 15-летнюю девочку в ванну, чтобы помыть ее, включила воду и ушла за памперсами и пеленкой. Когда она вернулась, то поняла, что по ошибке включила горячую воду. Увидев на теле девочки ожоги, санитарка вызвала скорую помощь. Но спасти девочку не удалось – она умерла от ожогового шока.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как передает РИА Новости, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко распорядился начать служебную проверку в доме-интернате. "Это ужасная ситуация. Погибла беззащитная девочка. Из-за чудовищной халатности. Чтобы предотвратить повторение подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах", — подчеркнул он. С руководителями социальных учреждений региона было проведено экстренное совещание.

Санитарка уволена. И.о. директора интерната отстранена от обязанностей, заведующему отделением объявлен выговор.