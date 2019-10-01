IAAF: Ласицкене – русская, давайте не забывать это

Официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) подчеркнул национальную принадлежность Марии Ласицкене, которая накануне завоевала свой третий титул чемпионки мира. Она, как и все россияне, выступает в Дохе под нейтральным флагом.

Легкоатлеты из России носят на международных соревнованиях статус "Авторизованный нейтральный атлет" из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно длится с ноября 2015 года и до сих пор организация не восстановлена в своих правах.

В Катаре в общем медальном зачете медали россиян не учитываются.



Тем удивительнее стала запись, сделанная в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF. "Ласицкене не берет высоту 2,08 метра, и, честно говоря, она не близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет никакого значения: авторизованный нейтральный атлет (русская, давайте не будем это отрицать) выигрывает золото в прыжках в высоту за счет меньшего количества попыток, покорив планку на высоте 2,04".

Ласицкене благодаря этой победе стала обладательницей уникального достижения – статуса первой трехкратной чемпионки мира.