Ярославские музеи организовали бесплатное посещение для пожилых людей

В День пожилого человека ярославские государственные музеи приготовили для пенсионеров приятный подарок. Как сообщает ГТРК "Ярославия", 1 октября пожилые люди смогут бесплатно посетить целый ряд экспозиций большинства музеев.

Свои двери распахнут художественные и историко-архитектурные музеи-заповедники Ярославля, Рыбинска, Углича, Переславля. По словам организаторов, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник проведет экскурсионную и интеллектуальную программу "Век живи, век учись".

Музей-заповедник в Карабихе приглашает организованные группы — для них будут проведены бесплатные экскурсии.

День пожилых людей отмечается 1 октября во всем мире. Традиционно к этому празднику организуется масса культурных, оздоровительных, художественных мероприятий.