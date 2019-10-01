Павлюченкова завершила выступление в Пекине, проиграв Кенин

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине, потерпев поражение от американской соперницы Софьи Кенин. Встреча второго раунда женской сетки соревнований завершилась для россиянки проигрышем в двух сетах.

Итоговый счет 3:6, 2:6 в пользу Кенин, посеянной на турнире по 15 номером. Павлюченкова по ходу матча совершила десять двойных ошибок. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Россиянка покидает турнир, в то время как Кенин вышла в третий круг, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.