Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о призыве на военную службу в октябре — декабре этого года. С указом можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.

Более 130 тысяч человек планируют направить на военную службу, это на три тысячи человек меньше, чем весной.

Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, количество уклонистов в последнее время сократилось почти в 4 раза. Размер штрафов для нарушителей могут значительно увеличить.

Сроки осеннего призыва: с 1 октября до 31 декабря 2019 года. Количество призывников — 132 тысячи человек.

Для жителей сел сделают отсрочку, их будут призывать с 15 октября по 31 декабря.