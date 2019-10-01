В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

В Стерлитамаге (Башкирия) зоозащитники и местные жители требуют наказать школьников, взорвавших петардами 11 щенков. Обеспокоенные люди собрались сегодня около школы, где учатся предполагаемые живодеры, передает ГТРК "Башкортостан".

Собаку с маленькими щенками дети обнаружили в подвале заброшенного дома в поселке Строймаш. По предварительным данным, школьники стали кидать в животных петарды. Собака от испуга выбежала на проезжую часть, где ее сбила машина. Когда щенки остались без защиты матери, мучители стали засовывать им петарды в пасть, а также вкалывали неизвестное вещество в шприцах. В итоге 11 животных погибли. То, что над ними действительно издевались, подтверждает видеозапись, на кадрах которой видны изуродованные тела щенков.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту, опрашиваются все возможные участники преступления.