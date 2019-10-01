Касаткина вышла в третий круг China Open, где сыграет с Александровой

В Пекине продолжается престижный теннисный турнир China Open, в котором принимают участие и российские теннисисты. В женской сетке турнира победы добилась Дарья Касаткина и вышла в третий круг. В матче второго этапа она обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко – 14-ю ракетку мира.

Несмотря на то, что матч завершился по итогам двух сетов, бывшей первой ракетке России пришлось приложить немало усилий для того, чтобы сломить сопротивление соперницы. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

В следующем круге Касаткина проведет матч против своей соотечественницы Екатерины Александровой, которая накануне одержала победу над пятой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Поединок между россиянками состоится третьего октября.