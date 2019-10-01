Международный спортивный форум пройдет в столице Приволжья 10-11 октября. Организаторы уже определились с деловой программой мероприятий, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Открытие форума запланировано на 10 октября. Его название — "Россия — спортивная держава". В рамках мероприятий пройдет одинадцать круглых столов, а также восемь панельных дискуссий. Основной темой встреч станет российский спорт, его развитие и взаимодействие с мировым сообществом.

В Нижний Новгород приедут не менее 150 спортсменов из тридцати европейских стран, а также полторы тысячи зрителей. Гостей форума ждет множество культурных и спортивных мероприятий. В том числе, по словам организаторов, впервые в истории состоится Чемпионат Европы по скейтборбингу.

Для всех, кто интересуется физической культурой и ее развитием в нашей стране, откроется выставка проектов российского спорта.