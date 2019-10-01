Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване

Пять человек пропали без вести, еще 10 получили серьезные травмы в результате обрушения автомобильного моста на Тайване, сообщает CTWant. ЧП попало в объектив камер наблюдения.

Расположенный в уезде Илань мост рухнул днем 1 октября, когда по нему двигался бензовоз. На кадрах видно, как тяжелая машина практически добирается до противоположной стороны, но в этот момент основание уходит из-под колес.

Пролет рухнул в воду, а бензовоз приземлился на рыбацкие лодки и загорелся. Ударной волной людей разбросало в стороны. Спасатели вытащили из воды 10 пострадавших, все они госпитализированы, причем шесть человек — в тяжелом состоянии. Неизвестной остается судьба пятерых рыбаков, которые, предположительно, находились на борту принявшей основной удар лодки.

Большинство пострадавших — иностранцы, уроженцы Филиппин и Индонезии.