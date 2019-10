Сотрудники аэропорта усмирили взбунтовавшийся электромобиль с помощью погрузчика. Видео

В международном аэропорту О'Хара электрический автомобиль, доставляющий еду, сбросил с себя водителя и поехал кругами в опасной близости от самолета.

Отбившемуся от рук автомобилю не дали своевольничать — один из сотрудников аэропорта, не долго думая, прыгнул в погрузчик и сбил им закружившуюся машину.

