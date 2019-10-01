Сотрудники аэропорта усмирили взбунтовавшийся электромобиль с помощью погрузчика. Видео

В международном аэропорту О'Хара электрический автомобиль, доставляющий еду, сбросил с себя водителя и поехал кругами в опасной близости от самолета.

Отбившемуся от рук автомобилю не дали своевольничать — один из сотрудников аэропорта, не долго думая, прыгнул в погрузчик и сбил им закружившуюся машину.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz — Kevin Klauer DO, EJD (@Emergidoc) 30. září 2019

Обошлось без пострадавших и повреждений дорогостоящей техники. Компания American Airlines, которой принадлежит свободолюбивый электромобиль, поблагодарила находчивость сотрудника, воспользовавшегося погрузчиком, и проводит в настоящее время расследование инцидента.

Одному из пассажиров аэропорта О'Хара удалось снять происшествие на видео, после чего он опубликовал его в социальной сети. В течение нескольких часов ролик посмотрели несколько миллионов человек и оставили тысячи комментариев. Многие