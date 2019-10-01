Лже-механик полтора года работал на морском судне по поддельному диплому

Лже-механик полтора года проработал на морском судне по поддельному диплому. К такому выводу пришла Севастопольская транспортная прокуратура, передает служба информации "Вести — Севастополь".

Черноморский житель, видимо, так хотел попасть на корабль, что приобрел фальшивый документ. Судовладелец не заметил подделки и принял 49-летнего севастопольца на должность старшего механика. В результате с января прошлого года до июля нынешнего он "занимался" обсуживанием всех механизмов на судне.

При проверке соответствия экипажа уровню дипломирования, определенному законом, факт подлога был раскрыт. Сейчас уголовным делом занимается Крымское ЛУ МВД России на транспорте, сообщили в Севастопольской транспортной прокуратуре.