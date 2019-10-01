Из-за беспорядков в Гонконге закрыты 19 станций метро

Из-за общественных беспорядков оператор железнодорожного транспорта Гонконга корпорация MTR закрыла 19 станций метро, передает ТАСС.

В день 70-летия образования КНР антиправительственные акции протеста охватили большинство районов мегаполиса. Митингующие выкрикивают антиправительственные лозунги, устраивают акты вандализма. Полиция разгоняет радикалов слезоточивым газом и резиновыми пулями.

По данным местных СМИ, основные беспорядки проходят в материковой части города. Демонстранты устраивают погромы, возводят баррикады, кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. В районе Тун Мун активисты облили полицейских и журналистов едкой жидкостью.

По некоторым оценкам в протестах участвуют около 100 тысяч. В городе закрылись многие торговые точки, нарушено движение общественного транспорта.