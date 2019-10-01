Известная актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. "Наше греческое чудо явилось в мир", — написала она. Также актриса выложила фотографию отпечатка ножки ребенка.

Пол малыша и его имя Мария оставила в секрете. Также она не раскрывает, кто является отцом ребенка. Вскоре после известия о ее беременности в СМИ появилась информация, что мужем 46-летней актрисы является 27-летний актер Андрей Сорока. Но Мария это опровергла.

По ее словам, мужа действительно зовут Андрей – он тезка сына и отца Марии. Также муж никак не связан с актерской профессией – он директор русско-японской компании. "Он – не японец", – особо подчеркнула Мария. Пара поженилась два года назад на острове Санторини.

У Марии есть старший сын Андрей Удалов. Ему 27 лет. Мария долго скрывала свою вторую беременность. Лишь в конце августа она опубликовала несколько фото и видео, на которых было видно округлившийся животик. "Это чудное время в ожидании новой жизни", — написала она в комментарии к фото.